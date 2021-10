Diaporama Britney Spears libérée de la tutelle de son père et déjà prête à flamber !

Britney Spears libérée de la tutelle de son père et déjà prête à flamber !

Britney Spears et son compagnon Sam Asghari lors du match de NBA "Lakers - Warriors" au Staples Center à Los Angeles. © CPA/Bestimage

Britney Spears et son compagnon Sam Asghari - Arrivées des personnalités sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles Le 20 septembre 2019

4 / 11

Britney Spears, Sam Asghari - Les célébrités assistent à la première de "Once Upon a Time in Hollywood" à Hollywood, le 22 juillet 2019.