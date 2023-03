Diaporama : Brooklyn Beckham à deux doigts de la syncope le jour de son mariage, sa femme Nicola raconte

1 / 21 Brooklyn Beckham à deux doigts de la syncope le jour de son mariage, sa femme Nicola raconte

2 / 21 Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz vont bientôt fêter leur premier anniversaire de mariage Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au défilé Valentino "Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté" lors de la Fashion Week de Paris (PFW). © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

3 / 21 Pour l'occasion, la jeune femme s'est livrée sur les coulisses du jour J et les minutes qui ont suivi l'échange des voeux Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au défilé de mode Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 7 mars 2023. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

4 / 21 Comme son retard juste avant de remonter l'allée pour retrouver Brooklyn et lui dire 'oui' Exclusif - Nicola Peltz est allée fêter son 28ème anniversaire avec son mari, Brooklyn Beckham, sa meilleure amie Selena Gomez et sa demi-soeur Gracie Teefey au restaurant Cecconi à Los Angeles le 8 janvier 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 21 Paniqué de ne pas voir arriver sa douce à l'autre bout de l'allée, Brooklyn Beckham, très inquiet, a inondé sa future femme de textos : "Il m'a carrément envoyé un texto le jour J 'Est-ce que tu arrives bientôt ? Tu seras bientôt dans l'allée ?'" Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz Beckham - Première du film Welcome To Chippendales (Hulu) à West Hollywood le 15 novembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 21 Nicola Peltz, en pleine séance photo avec sa robe en compagnie d'amis photographes, n'a pas vu le temps passer : "On aimait tellement ce qu'on était en train de faire qu'au bout d'un moment, je me suis dit : 'Oh mon Dieu, je vais vraiment être en retard. Il faut qu'on y aille.'" Elle a heureusement rassuré son chéri par le biais d'un message : "Je suis en route, ne t'en fais pas ! Je t'aime." Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz, semblent très complice autour d'une boule de glace à West Hollywood le 3 novembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 21 Un mariage qui s'est finalement déroulé sans accroc ! Brooklyn Peltz Beckham, Nicola Peltz Beckham au photocall du "2nd Annual Academy Museum Gala" à Los Angeles, le 15 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

8 / 21 Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au défilé de mode Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 7 mars 2023. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

9 / 21 Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz - Arrivées au défilé Miu Miu prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), à Paris, France, le 7 mars 2023. © Tiziano Da Silva/Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau / Bestimage

10 / 21 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicolas Peltz font du shopping Avenue Montaigne à Paris le 6 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

11 / 21 Brooklyn Beckham, Nicola Peltz - People au défilé Valentino prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), à Paris, France, le 5 mars 2023. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

12 / 21 Brooklyn Beckham, Nicola Peltz - People au défilé Valentino prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), à Paris, France, le 5 mars 2023. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

13 / 21 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz sont allés dîner en amoureux le jour de la Saint-Valentin à Beverly Hills le 14 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

14 / 21 Brooklyn Beckham, Nicola Peltz - Photocall de la 2ème édition du gala annuel du musée de l'Académie à l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 15 octobre 2022. © T. Lowe/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

15 / 21 Exclusif - Nicola Peltz et son mari Brooklyn Beckham font du shopping à Beverly Hills le 13 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

16 / 21 Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz au photocall du défilé Givenchy Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 2 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

17 / 21 Exclusif - Nicola Peltz et son mari Brooklyn Beckham à la sortie de l'hôtel "Peninsula" lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 1er octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

18 / 21 Exclusif - Nicola Peltz et son mari Brooklyn Beckham à la sortie de l'hôtel "Peninsula" lors de la Fashion Week de Paris (PFW) le 30 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

19 / 21 Exclusif - Nicola Peltz et son mari Brooklyn Beckham à la sortie de l'hôtel "Peninsula" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 28 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

20 / 21 Exclusif - Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz quittent le siège de la maison Givenchy à Paris, en marge de la Fashion Week, le 27 septembre 2022. Surpris par la pluie, le couple prend le temps de s'enlacer à l'abri © BestImage, Backgrid USA / Bestimage