Brooklyn Beckham à deux doigts de la syncope le jour de son mariage, sa femme Nicola raconte

Inutile de dire que si un mariage représente en règle générale l'un des plus beaux jours d'une vie, il en fait souvent voir de toutes les couleurs aux mariés quand même. Préparatifs, stress de l'imprévu ou d'une complication inattendue... Les éléments sont nombreux pour que la journée de rêve se transforme en cauchemar. Heureusement, un tel dénouement reste rare. Il n'est en tout cas pas arrivé à Brooklyn Beckham et sa femme Nicola Peltz.

Les jeunes amoureux se sont dit 'oui' le 9 avril 2022 non loin de Miami en Floride. À l'approche de ce premier anniversaire tant attendu, Nicola Peltz s'est confié dans une interview au magazine Cosmopolitan. La comédienne et mannequin a notamment révélé que Brooklyn avait frôlé la syncope le jour de leur mariage. La raison ? Sa future épouse était apparemment en retard.

"La seule nuit qu'on a passée loin l'un de l'autre l'an dernier, c'est celle juste avant le mariage. On stressait un peu tous les deux. Mais il m'a carrément envoyé un texto le jour J 'Est-ce que tu arrives bientôt ? Tu seras bientôt dans l'allée ?'" S'il fut pris d'un vent de panique à l'idée de se faire planter devant tout le monde, Brooklyn Beckham a vite été rassuré. Sa chérie était en réalité plus préoccupée par la séance photo organisée avec deux amis photographes, Luigi et Iango, que par l'heure qui était en train de tourner : "On aimait tellement ce qu'on était en train de faire qu'au bout d'un moment, je me suis dit : 'Oh mon Dieu, je vais vraiment être en retard. Il faut qu'on y aille.'" Ne voyant pas sa chérie arriver, Brooklyn lui a donc renvoyé un message un peu plus inquiet auquel elle a directement répondu pour éviter tout malaise : "Je suis en route, ne t'en fais pas ! Je t'aime."

Un mariage polémique

Cette inquiétude était légitime pour Brooklyn Beckham. Le fils de Victoria et David Beckham venait de traverser une période plutôt stressante. D'après les dernières informations dévoilées, les tourtereaux auraient été lâchés par les organisateurs une dizaine de jours plus tôt. Cet abandon, le père de la mariée a décidé de le faire payer en traînant les fautifs au tribunal. Et ce n'est pas le seul point noir ressorti des préparatifs de la cérémonie.

Alors que tout le monde pensait voir Nicola Peltz débarquer dans une robe créée par sa belle-mère styliste Victoria Beckham, c'est dans une tenue de la maison Valentino qu'elle a rejoint son homme devant les prestigieux invités dont faisaient partie Eva Longoria ou encore Venus et Serena Williams. Les rumeurs au sujet d'une brouille entre Victoria et sa belle-fille ont donc vite couru avant qu'elle ne les démente. Chose qu'elle a réitérée d'ailleurs : "Je l'ai dit tellement de fois : il n'y a pas de querelle. (...) Personne ne veut jamais écrire des choses gentilles. C'est vraiment étrange." Tout va donc bien dans le meilleur des mondes chez les Peltz-Beckham !