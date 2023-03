Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : Un an après, leur mariage XXL continue de faire couler beaucoup d'encre

Trois millions de dollars, voici la somme dépensée par les familles Peltz et Beckham pour le magnifique mariage à Miami deBrooklyn Beckham et Nicola Peltz. Ce n'est cependant pas sans quelques (gros) couacs d'organisation que cet événement censé célébrer l'amour de deux êtres a été célébré.

Près d'un an après ce mariage fastueux célébré en avril 2022, le père de la mariée, le milliardaire Nelson Peltz est en procès avec les organisatrices de l'événement. En effet, juste après avoir touché 160 000 dollars, le duo de wedding planners a posé sa démission, trente jours avant le mariage. Suite à cela, la famille Peltz a exigé un remboursement et les a poursuivies. Oui mais voilà, le duo n'a pas dit son dernier mot puisque, à son tour, Nicole et Arianna portent plainte contre Nelson Peltz pour "rupture de contrat et harcèlement". Et ce n'est pas tout, ces fameuses wedding planners avancent que Nicola Peltz aurait tenté d'éloigner le plus possible son fiancé, Brooklyn Beckham, de l'organisation car "il n'y connaîtrait rien". Une tentative pour déstabiliser à nouveau les jeunes mariés ?

Tensions pendant le mariage Beckham-Peltz

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz avaientofficialisé leur fiançailles le 11 juillet 2020. Les jeunes amoureux s'étaient ensuite très rapidement lancés dans l'organisation d'une cérémonie traditionnelle juive, gâchée par de nombreuses tensions. Entre invitations annulés, changement de plan de tables de dernière minute, coiffure et maquillage à plus de 100 000 dollars ou encore guerre entre Victoria Beckham et Nicola Peltz... Les sujets problématiques ont été nombreux.

Mais un an après leur mariage qui continuent de faire couler beaucoup d'encre, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz sont toujours on ne peut plus heureux et amoureux et c'est au final le plus important.