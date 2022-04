Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : Serena et Venus Williams ont sorti le grand jeu

C'était l'évènement du week-end en Floride et la liste d'invités à de quoi laisser rêveur. Brooklyn Beckham a enfin épousé la belle Nicola Peltz lors d'un somptueux mariage au cours duquel on a notamment pu voir Eva Longoria, Gordon Ramsay ou encore Gigi Hadid. Un parterre de star invité à faire la fête avec David Beckham et sa femme Victoria dans un somptueux domaine privé détenu par le père de la mariée, qui est un richissime homme d'affaires. Parmi les célébrités venues faire la fête, il y avait également les deux stars mondiales du tennis, Serena (40 ans) et Venus Williams (41 ans).

Les deux athlètes s'étaient particulièrement apprêtées pour l'évènement, comme l'a dévoilé la mère d'Olympia (4 ans) sur son compte Instagram. Très populaire et suivie par plus de 14,5 millions d'abonnés, la femme d'Alexis Ohanian a mis en ligne une série de photos il y a quelques heures et on peut voir que plusieurs tenues avaient été prévues pour l'occasion. Sur la première photo on voit Serena et Venus, l'une en noir, l'autre en rouge, dans de magnifiques robes du soir.

Sur les autres photos on peut voir Serena sur un balcon pour une série de photos où l'on aperçoit mieux sa superbe tenue pour le mariage. Venue accompagnée de deux amies, la championne de tennis a assisté à l'un des mariages de l'année et elle semble tout heureuse. "Ma soeur Venus et des amies très proches. Félicitations Nicola et Brooklyn, vous avez su trouver le vrai amour", écrit-elle en commentaire de sa photo. Une publication qui a beaucoup plu à ses fans puisqu'en seulement quelques heures elle a déjà récolté plus de 80 000 likes. L'ancienne championne de tennis Caroline Wozniacki a notamment laissé un commentaire très flatteur pour Serena.