"Je n'ai pas ressenti de connexion" : Serena Williams honnête sur l'absence de lien avec sa fille Olympia

C'est l'une des plus grandes athlètes de l'histoire du tennis et du sport. À 40 ans, Serena Williams a tout gagné et à de multiples reprises. Avec 23 victoires en tournoi du Grand Chelem dans sa carrière, l'Américaine est la reine du circuit féminin depuis de nombreuses années et même si aujourd'hui elle n'a plus le même niveau, elle souhaite toujours continuer sa carrière. À côté de ça, on la voit souvent arpenter les défilés de la Fashion Week ou encore dernièrement à la cérémonie des Oscars, pour accompagner l'équipe du film sur sa vie, King Richard, aux côtés de sa soeur Venus et de l'acteur principal, Will Smith.

Si elle a été particulièrement occupée ces derniers temps, la championne a trouvé le temps d'écrire une tribune dans le dernier numéro du magazine ELLE US, dans laquelle elle évoque sa grossesse et l'accouchement compliqué qui en a suivi. Très proche de son adorable fille Olympia aujourd'hui, la femme d'Alexis Ohanian a mal vécu les symptômes inhérents à certaines grossesses, comme les "maux de tête" et le "goût métallique en bouche". Malgré tout, les premiers mois se passent plutôt bien et elle peut continuer à jouer au tennis, mais psychologiquement, les choses sont plus compliquées. "J'étais nerveuse à l'idée de rencontrer mon bébé. Tout au long de ma grossesse, je n'ai jamais ressenti de connexion avec elle", se rappelle-t-elle.

Oui, j'étais une lionne qui protégeait son bébé à tout prix, mais je ne m'extasiais pas devant elle

Un lien maternel qu'elle n'a pas réussi à trouver pendant sa grossesse, comme elle le raconte. "Bien que j'aie adoré être enceinte, je ne me suis jamais dit 'Oh mon Dieu, c'est mon bébé'", ajoute-t-elle, avant de poursuivre : "Oui, j'étais une lionne qui protégeait son bébé à tout prix, mais je ne m'extasiais pas devant elle".

Après avoir fait part de ses craintes à ses proches, Serena Williams a vu voir tous ses doutes s'effacer lorsque la petite Olympia est venue au monde. "Quand je l'ai finalement vue (...) je l'ai tout de suite aimée. Ce n'était pas vraiment instantané, mais c'était là. Et à partir de là, ça n'a cessé de grandir. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder, mon Olympia", explique-t-elle aujourd'hui.

Je veux toujours les titres, le succès et l'estime, mais ce n'est plus la raison pour laquelle je me lève le matin

Même si elle a eu de nombreuses complications au moment de l'accouchement, Serena Williams a pu retrouver sa fille, qui est rapidement devenue sa raison de vivre. "J'ai une fille magnifique à la maison ; je veux toujours les titres, le succès et l'estime, mais ce n'est plus la raison pour laquelle je me lève le matin", conclut-elle.