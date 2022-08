Diaporama : Bruno Le Maire torse nu : le ministre fait tomber le haut, les internautes ne restent pas de marbre

1 / 11 Bruno Le Maire torse nu : le ministre fait tomber le haut, les internautes ne restent pas de marbre

2 / 11 Bruno Le Maire (ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) - Sortie du Conseil des ministres au palais de l'Elysée à Paris © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

3 / 11 Le ministre français des Finances Bruno Le Maire reçoit l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne des mains de son homologue allemand Christian Lindner à Berlin, le 25 juillet 2022.





4 / 11 Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse et le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire - Le président français assiste au défilé du 14 juillet 2022, place de la Concorde, Paris, © Stéphane Lemouton / Bestimage





5 / 11 Emmanuel Macron, President de la Republique, entouré des ministres de son nouveau gouvernement, dont Bruno Le Maire, Catherine Colonna au conseil des ministres après le remaniement au palais de l'Elysée à Paris, France, le 4 juillet 2022. © Romain Gaillard/Pool/Bestimage





6 / 11 Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à la sortie du conseil des ministres au palais de l'Elysée à Paris, France, le 20 juillet 2022. © Lionel Urman/Panoramic/Bestimage





7 / 11 Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, visite l'entreprise STMicroelectronics à Crolles, en Isère, France, le 12 juillet 2022. © Romain Doucelin/Pool/Bestimage





8 / 11 Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique - Séance de questions au gouvernement à l'assemblée nationale, à Paris, FRance, le 19 juillet 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage





9 / 11 Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Sultan Ahmed al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis, le président de la République, Emmanuel Macron et son homologue le président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed Bin Zayed al Nahyan - Cérémonie de signature d'un premier partnership en matière de sécurite, défense, d'énergies et de technologies du futur, entre la France et les Émirats arabes unis avant le dîner d'État au Grand Trianon du château de Versailles, France, le 18 juillet 2022. © Romain Gaillard/PoolBestimage

10 / 11 Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique - Le président de la République française, Emmanuel Macron poursuit ses rendez-vous lors de la 5ème édition du Business Summit "Choose France" au château de Versailles le 11 juillet 2022. © Jacques Witt / Pool / Bestimage