Bruno Le Maire torse nu : le ministre fait tomber le haut, les internautes ne restent pas de marbre

Attaqué par la gauche sur son refus d'imposer une taxe sur les superprofits ou bénéfices exceptionnels des grandes multinationales - malgré un avis très favorable des Français comme le dévoile un sondage du HuffPost - Bruno Le Maire ne se tracasse pas trop et préfère profiter pleinement de ses vacances. Il a posé ses valises en Bretagne.

Sur Instagram, mercredi 10 août, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a posté une photo façon carte postale de ses vacances. Mais, plus que le paysage, c'est surtout lui que l'on pouvait voir. Et pour cause : Bruno Le Maire s'est montré torse nu, sur un selfie pris au soleil devant les vagues. "Bain de mer dans une eau transparente à l'ile grande : une des merveilles de la Bretagne et de la France. Bonne fin de journée à toutes et à tous !", a-t-il écrit en légende. Un cliché pour le moins surprenant pour l'homme politique âgé de 53 ans, venu des rangs de la droite pour rejoindre la Macronie il y a déjà quelques années maintenant. Lui toujours si sérieux, si élégant en costume cravate, a donc fait tomber le haut et a suscité de nombreuses réactions.

Dans les commentaires de sa publication, Bruno Le Maire a pu lire des messages divers et variés en réaction à cette photo. "Psahtek BG" ; "Vous êtes merveilleux Bruno" ; "Faut bronzer un peu Nono" ; "Quel kiffeur notre ministre" ou encore "Quel BG ce Bruno, mon modèle de masculinité" ; "Quel bel homme! On dirait DdVillepin", peut-on par exemple lire. Il n'a laissé personne indifférent. Espérons pour lui que sa femme, la discrète Pauline Doussau de Bazignan ne soit pas trop jalouse.