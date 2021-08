Diaporama Camilla Parker Bowles, amère : ce jour où Meghan Markle l'a volontairement éclipsée

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, visite l'hôpital pour enfant Little Bridge House à Barnstaple le 21 juillet 2021.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles se promènent le long de la plage à St Mary's lors de leur visite aux îles Scilly, le 20 juillet 2021.

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, quittent la cathédrale d'Exeter, le 19 juillet 2021.

Le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020