Camilla Parker Bowles, amère : ce jour où Meghan Markle l'a volontairement éclipsée

Au sein de la famille royale britannique, le nom de Meghan Markle est encore sujet à de nombreuses controverses. Alors que la présence de son époux est attendue au mois de septembre 2021 en Angleterre - à l'occasion d'un nouvel hommage à Lady Diana -, celle de la mère d'Archie et Lilibet est cependant crainte par certains membres de la famille. À commencer par Camilla Parker Bowles.

D'après un récent article du Daily Mirror, vendredi 27 août 2021, l'épouse du prince Charles a été vivement "bouleversée" par une action faite par la duchesse de Sussex datant de mars 2020. Alors que Meghan Markle et le prince Harry s'attelaient à leurs dernières obligations royales - récupérées par la suite par Kate Middleton -, Camilla Parker Knowles préparait en parallèle un discours de la plus haute importance. Impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la duchesse de Cornouailles avait préparé un discours à l'occasion des dix ans du Festival des femmes du monde.

Meghan Markle lui a volé la vedette

Pour l'occasion, Meghan Markle et le prince Harry avaient alors reçu pour consigne de ne surtout pas éclipser la prise de parole de l'épouse du prince Charles. Un engagement que la duchesse de Sussex n'a pas respecté, exigeant que les photos de sa visite privée au Théâtre National soient publiées le même jour. Et comme Camilla Parker Bowles le craignait, la sortie de Meghan Markle a fortement été relayée dans la presse et son discours est malheureusement passé aux oubliettes.

"Bien sûr, on savait que Harry et Meghan feraient des engagements cette semaine, certains en privé, mais tout le monde était d'accord pour que le discours de Camilla ait la priorité. Malheureusement, certaines personnes avaient d'autres idées", a confié l'expert royal Russell Myers au journal. Et de poursuivre : "Le travail de Camilla est très important pour elle et sa décision, de mettre en évidence le fléau de la violence domestique lors du 10e anniversaire de Femmes du monde était un plan mûrement réfléchi. Au cours des quatre dernières années, elle a travaillé sans relâche, principalement dans les coulisses, mais avec beaucoup d'efficacité, pour utiliser sa plate-forme et ses expériences personnelles pour mettre en évidence le problème et aider les personnes atteintes."