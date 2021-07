Statue de Lady Diana : une tenue très symbolique a été choisie

Diana, icône du style gravée dans la roche. Une statue de la princesse de Galles, réalisée par l'artiste sculpteur Ian Rank-Broadley, a été inaugurée par le prince Harry et son frère William, le 1er juillet 2021 à Londres. Désormais, on peut observer cette oeuvre représentant la princesse de Galles entourée d'enfants depuis les jardins du palais de Kensington, là où la duchesse a vécu des années difficiles - entre boulimie et harcèlement - lors de son temps passé auprès de la famille royale. Un lieu où son fils William réside désormais avec son épouse Kate et leurs enfants.

La date du 1er juillet n'avait pas été laissée au hasard, puisqu'il s'agit bel et bien du soixantième anniversaire de Lady Diana. Un évènement très attendu du côté de la presse à scandales, qui s'éviscère à dire que Harry et William sont brouillés, voire en froid total. D'autres étaient principalement là pour rendre hommage à Diana Spencer, son oeuvre humanitaire et à l'héritage qu'elle laisse.

Au-delà de tous les accomplissements de Lady Diana, elle laisse aussi une trace indélébile dans l'histoire de la mode. C'est avec une tenue très spéciale que la princesse de Galles a été sculptée. Le sculpteur Ian Rank-Broadley avait choisi une tenue portée par Lady Diana sur sa carte de voeux de Noël, en 1993. Elle posait au côté de William et Harry, tous deux assortis à la chemise de leur maman. Col entrouvert de quelques boutons en plus, jupe crayon à la large boucle en or et coiffure culte, la tenue gravée sur la statue représente si bien la femme qu'elle était : aussi puissante que son style.