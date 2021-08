Kate Middleton surchargée : elle récupère des tâches abandonnées par le prince Harry

Il fallait bien que quelqu'un prenne la relève ! Puisque le prince Harry s'est envolé en famille pour vivre en Californie, à Los Angeles, le jeune souverain a abandonné ses responsabilités britanniques. C'est donc sa belle-soeur, Kate Middleton qui relèvera désormais les manches pour s'occuper de deux tâches tout aussi importantes que sportives. Selon les informations du Sunday Times, la duchesse de Cambridge va devenir ces prochaines semaines la patronne de la Rugby Football Union (RFU) et de la Rugby Football League (RFL).

La famille royale d'Angleterre serait, en tout cas, sur le point d'annoncer ce changement de direction. Avant le lancement de la prochaine coupe du monde de rugby, à la fin du mois d'octobre 2021, a minima. Pour Kate Middleton, c'est un travail supplémentaire, certes, mais également un plaisir. La maman de George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans, a été élevée au sein d'une famille obsédée par le sport, et notamment le ballon ovale. "C'était vraiment quelque chose chez nous, racontait sa grande soeur Pippa dans le magazine Vanity Fair. Nos week-ends étaient organisés en fonction des matchs. Si on perdait, notre père était désespéré toute l'après-midi, comme s'il avait lui même perdu !"

On voit souvent Kate Middleton dans les tribunes d'évènements sportifs, notamment celles de Wimbledon ou de Wemblley. Et pour cause. L'épouse du prince William est également la royale patronne du All England Lawn and Tennis Croquet Club et de la Fédération britannique de tennis. C'est donc une nouvelle corde qui va s'ajouter à son arc déjà bien fourni. Le prince Harry, de son côté, ne devrait pas trop avoir le temps de pleurer ses missions perdues. Il se concentre actuellement sur la rédaction de ses mémoires, dont la sortie est prévue pour l'année 2022, tout en s'occupant de ses deux enfants, dont Lilibet, la petite dernière née le 4 juin 2021. Il travaille en étroite collaboration avec la présentatrice Oprah Winfrey sur tout un tas de projets autour de la santé mentale et du bien-être.