Pippa Middleton à Wimbledon : première sortir officielle depuis l'accouchement, avec son mari James

Comme Roland-Garros en France, Wimbledon est devenu un lieu tendance et très prisé ! Pippa Middleton y a elle aussi fait son grand retour. Elle a profité du tournoi pour réaliser sa toute première apparition publique officielle depuis son accouchement. Le 15 mars dernier, Pippa Middleton et son mari James Matthews ont accueilli leur deuxième enfant, une fille prénommée Grace Elizabeth Jane. Les jeunes parents sont sortis sans elle, le temps d'un après-midi à Wimbledon.

Ce vendredi 9 juillet 2021, Pippa et James se sont rendus au All England Lawn Tennis Club, dans le quartier de Wimbledon à Londres, pour assister à une rencontre de l'open sur gazon. Pour l'occasion, Pippa avait enfilé une adorable robe à carreaux blanche et bleue, nouée sur le ventre.

Bien qu'ils n'étaient pas assis dans la Royal Box du court central (où sont installés les membres de la famille royale et d'autres very important spectateurs), Pippa et James n'ont rien raté de la demi-finale simple messieurs qui opposaient Matteo Berrettini à Hubert Hurkacz. L'Italien s'est imposé en 4 sets, 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. Il affrontera le Serbe Novak Djokovic en finale.

Carole et Michael Middleton, les parents de Pippa et Kate Middleton, ont été également aperçus dans les tribunes. Kate Middleton a elle aussi retrouvé la frénésie de Wimbledon. Elle s'y était rendue le vendredi 2 juillet et avait dû s'isoler dès le lendemain, après avoir été en contact avec un cas de Covid-19. Heureusement, sa quarantaine sera finie pour la finale.

Car oui, Wimbledon touche lui aussi à sa fin. Le tournoi britannique du Grand Chelem s'achèvera ce dimanche 11 juillet sur la finale simple messieurs. Le soir même, l'équipe d'Angleterre de football affrontera l'Italie en finale de l'Euro 2020 et tentera de remporter son premier tournoi internationale depuis la Coupe du monde de 1966.

Un week-end très animé attend les Middleton et des millions d'Anglais !