Pippa Middleton : Son mari et son beau-frère sous le feu des critiques, en pleine crise économique

Ils sont beaux, riches et célèbres... mais ils ne semblent pas épargnés par la crise sanitaire et économique qui frappe durement le Royaume-Uni. James et Spencer Matthews, le mari et le beau-frère de Pippa Middleton, sont aujourd'hui accusés d'abuser de l'aide du gouvernement britannique.

Le prince William, Spencer Matthews et James Middleton au mariage de Pippa Middleton et James Matthews en l'église St Mark, dans le Berkshire, en mai 2017.

"Je soutiens pleinement le programme de chômage partiel, mais j'espère que les personnes fortunées qui demandent de l'aide gardent à l'esprit que c'est de l'argent public pour ceux qui en ont vraiment besoin et que c'est pour le bien public", le député anglais Tom Hunt a-t-il commenté auprès du Daily Mail. Aucun des deux frères Matthews n'a pour le moment répondu à ces critiques.