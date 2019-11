Pippa Middleton en soirée avec son scandaleux beau-frère Spencer Matthews

Pippa Middleton et son mari James Matthews sont quant à eux beaucoup plus discrets sur leur vie de famille. Si la petite soeur de la duchesse apparaît régulièrement non loin de leur confortable demeure dans l'Ouest de Londres, rares sont les détails sur son quotidien et son nouveau rôle de mère avec le petit Arthur, âgé de 1 an. La Britannique accro au sport se laisse malgré tout aller à quelques confidences dans la rubrique qu'elle tient pour un magazine de supermarchés.