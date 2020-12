Pippa Middleton enceinte de son 2e enfant : la soeur de Kate "surexcitée" à l'idée d'agrandir la famille

Pluie de bébés sur la famille royale et ses différentes annexes ! L'Angleterre est en émoi depuis que la nouvelle est tombée, le 14 décembre 2020 : selon les informations de Page Six, Pippa Middleton, la grande soeur de 37 ans de Kate, est enceinte pour la deuxième fois de son mari James Matthews. Une bénédiction en cette sombre année qui se conclut en douceur pour les tourtereaux. "Pippa et James sont surexcités, explique un proche du couple. C'est fantastique, étant donné la difficulté de cette période. La famille entière est ravie".

Le petit Arthur, deux ans, s'apprête donc à être grand frère. Pippa Middleton et James Matthews se sont mariés en 2017 en l'église Saint Mark d'Englefield et sont déjà parents d'un garçon, né au Saint Mary Hospital comme tous les bébés de Kate. L'enfant est déjà habitué à être très entouré puisque les naissances s'enchainent, depuis quelques temps, au sein de la famille royale. Kate Middleton a donné naissance à Louis quelques mois à peine avant qu'il n'ouvre les yeux, pour la première fois. Il a également fait la connaissance plus récemment d'Archie, ainsi que d'une ribambelle de cousins du côté de son père : Theodore, deux ans et Gigi, cinq mois, les enfants de Spencer - le frère de James - et du mannequin Vogue Williams.

Un rapprochement stratégique

Pippa Middleton et James Matthews n'ont pas encore souhaité commenter cette nouvelle. Ils ont toutefois égrainé quelques indices, ces dernières semaines, en tentant d'agrandir considérablement leur foyer. Malgré les différents confinements, les amoureux ont tenté de faire l'acquisition d'une propriété de 72 hectares dans le Berkshire, comprenant une maison individuelle et un large jardin d'une valeur d'1,5 million de livres - l'équivalent d'1,6 millions d'euros, rien que ça. Or, cette luxueuse demeure du nom de Bucklebury Farm Park se situe à quelques pas de Chapel Row, lieu historique de résidence de la famille Middleton. Aurait-on bientôt besoin d'un petit coup de pouce de papy Michael et de mamie Carole ?