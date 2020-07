Pippa Middleton, à nouveau tata : une petite fille vient de rejoindre la famille

La belle-famille de Pippa Middleton s'agrandit ! Le 22 juillet 2020 à Londres, son beau-frère Spencer Matthews et son épouse Vogue Williams ont accueilli leur deuxième enfant. La jeune maman de 34 ans s'est saisie de son compte Instagram dès le lendemain pour annoncer l'heureuse nouvelle : la naissance d'une petite fille, dont le nom est encore secret. Le couple était déjà parent d'un petit garçon prénommé Theodore, né en septembre 2018.

"Hier soir, nous sommes devenus une famille de quatre. Notre magnifique fille est arrivée au monde en toute sécurité et heureuse." De son côté, toujours sur Instagram, le papa a partagé une photo du bracelet d'hôpital de son épouse en confiant : "Nous avons officiellement des enfants ! Tant de choses se sont passées ces trois dernières années. Un véritable changement positif, un fils et maintenant une fille, a écrit l'entrepreneur de 31 ans. Je ne pourrais être plus reconnaissant envers mon incroyable femme pour tout ce qu'elle fait pour notre famille, en particulier les grossesses difficiles que, nous les hommes, ne comprendront jamais pleinement. Merci de m'avoir montré la lumière au travers ma relation compliquée avec l'alcool (...). J'ai toujours rêvé d'être un bon père et grâce à toi, c'est maintenant possible."