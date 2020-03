Pippa Middleton : Bientôt un nouveau bébé dans la famille

Vogue Williams en est à 5 mois et demi de grossesse et était donc enceinte lors des vacances de fin d'année en famille sur l'île de Saint-Barthélemy, avec Pippa Middleton notamment. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour cette grossesse puisque l'animatrice et mannequin est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, maladie endocrinienne la plus fréquente chez les femmes en âge d'avoir des enfants. Mais ce diagnostic n'entache en rien sa joie d'être à nouveau maman. "Nous sommes ravis. C'est si excitant mais aussi un peu effrayant de savoir que nous allons avoir un autre bébé. Mais il n'y a aucun doute que je me sens chanceuse d'en avoir un autre", a-t-elle confié à Hello ! L'animatrice a également révélé que Spencer et elle essayaient d'avoir un enfant depuis l'été dernier, mais qu'ils avaient décidé d'attendre plus longtemps que la fois précédente pour annoncer cette nouvelle grossesse.

Arthur, le fils de Pippa Middleton et de James Matthews, va donc avoir une nouvelle cousine dans quelques mois.