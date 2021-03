Pippa Middleton enceinte de son 2e enfant : sa mère Carole lâche le morceau !

C'est désormais confirmé : Pippa Middleton est enceinte de son deuxième enfant ! Louis, Charlotte et George s'apprêtent donc à rencontrer leur cousin. Faisant la couverture du magazine britannique Good Housekeeping, Carole Middleton - la maman de Pippa, Kate et James -, a officialisé la grossesse de sa fille. "J'espère voir plus ma famille, que je n'ai pu le faire l'an dernier, et bien entendu mon nouveau petit-enfant", a confié cette grand-mère de 66 ans qui déborde d'énergie.

"Je veux courir dans les collines, grimper aux arbres et passer dans le tunnel du parc à jeux. Jusqu'à ce je ne puisse plus, c'est ce que je vais continuer de faire. Je cuisine avec eux, je danse, on fait des balades à vélo", décrit Carole Middleton à propos de ses petits enfants, Arthur (2 ans), le premier fils de Pippa Middleton, et Louis, Charlotte et George (2, 5 et 7 ans), les enfants de Kate et William.

Le 14 décembre dernier, Page Six annonçait que Pippa Middleton attendait son deuxième enfant issu de son mariage à l'homme d'affaires James Matthew. "Pippa et James sont surexcités. C'est fantastique, étant donné la difficulté de cette période. La famille entière est ravie", expliquait une source proche du couple.

Le petit Arthur, âgé de 2 ans, s'apprête ainsi à devenir grand frère. Pippa Middleton et James Matthews se sont mariés en 2017 en l'église Saint Mark d'Englefield. Leur garçonnet est né au Saint Mary Hospital comme tous les enfants de sa soeur Kate.

Le deuxième enfant de Pippa Middleton - dont le sexe n'a pas encore été révélé - sera également un cousin éloigné du petit Archie (1 an et demi), le bébé du prince Harry et de Meghan Markle.