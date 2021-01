Kate Middleton et William, bientôt 10 ans de mariage : la reine prépare une surprise

Le 29 avril 2021, le prince William et Kate Middleton fêteront leurs 10 ans de mariage. Des noces d'étain que la reine Elizabeth compte bien célébrer en mettant à l'honneur sa petite-belle-fille, qui a non seulement rejoint la famille royale il y a une décennie, mais qui se consacre depuis au rayonnement et à la modernisation de la Couronne britannique. A en croire une source d'OK! magazine citée le 22 janvier 2021, la monarque prépare une surprise pour marquer cet anniversaire...

"C'est fort probable qu'elle va préparer un secret spécial pour honorer les 10 ans de Kate au sein de la famille royal, quelque chose qu'elle peut faire pour marquer l'événement", a expliqué le journaliste royal Duncan Larcombe. Elizabeth II compterait-elle offrir à Kate Middleton une nouvelle insigne, après l'avoir déjà nommée dame grand-croix de l'ordre royal de Victoria en 2019 ? "Kate et la reine ont une relation fantastique. Kate trouve cet équilibre entre s'incliner devant elle en tant que cheffe de la famille royale en public, tout en étant capable de prendre de ses nouvelles en tant qu'arrière-grand-mère de ses enfants."

Epouse du prince William, Catherine (Kate) Middleton est non seulement destinée à devenir reine un jour, mais elle élève également un héritier au trône : son fils aîné le prince George (7 ans), le frère de la princesse Charlotte (5 ans) et du prince Louis (2 ans). En dépit de la pandémie de coronavirus, les Cambridge et Elizabeth II ont gardé le lien à distance : William et Kate Middleton étant confinés dans leur maison de campagne à Anmer Hall, avec leurs enfants, tandis qu'Elizabeth et son mari Philip se sont installés en mars 2020 au château de Windsor.