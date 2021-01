Pippa Middleton enceinte : promenade en manteau Zara recyclé... mais sans masque !

Sous ce manteau, Pippa Middleton cachait les rondeurs d'une grossesse toujours présumée. La jeune femme et son mari James Matthews attendraient leur deuxième enfant, une heureuse nouvelle révélée en décembre dernier. "Pippa et James sont surexcités. C'est fantastique, étant donné la difficulté de cette période. La famille entière est ravie", avait alors confié une source proche de la famille Middleton au site américaine Page Six.

Le fils aîné du couple, Arthur (2 ans), sera donc grand frère dans quelques mois. Son petit frère ou sa petite soeur naîtra certainement au Saint Mary Hospital, à Londres, comme leurs cousins, les princes George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans, enfants du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge).

L'autre cousin, Archie (20 ans), fils du prince Harry et de Meghan Markle, est venu au monde dans un autre hôpital londonien, le Portland Hospital.