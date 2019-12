Pippa Middleton de sortie : son élégant manteau est signé... Mango !

Les duchesses Kate Middleton et Meghan Markle ne sont les seules à porter des vêtements de marques abordables. Le 3 décembre 2019 à Londres, Pippa Middleton était de sortie avec son mari James Matthews. L'occasion pour la Britannique de 36 ans de s'illustrer dans une tenue hivernale élégante et accessible.

Déjà parfaitement dans l'esprit de Noël, c'est dans un ensemble rouge et vert que la petite soeur de Kate Middleton s'est rendue à l'église St Luke, dans le quartier de Chelsea, pour une messe donnée en l'honneur de la Henry van Straubenzee Fondation : une organisation caritative fondée après le décès du jeune homme du même nom, ami d'enfance des princes William et Harry, dans un terrible accident de voiture en 2002. Carole Middleton, la mère de Kate, Pippa et James Middleton, était également présente mardi soir.