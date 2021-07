Kate Middleton à Wembley : ses boucles d'oreilles rouges attirent l'attention

Le week-end de folie de Kate Middleton n'a pas connu la fin heureuse tant attendue ! Dimanche soir, la duchesse de Cambridge a assisté à la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro. Elle s'était quand même minutieusement préparée pour ce match et a attiré l'attention grâce à un détail coloré de son look.

Toute la journée du dimanche 11 juillet, Kate Middleton a pensé à l'équipe d'Angleterre de football ! Elle a retrouvé les joueurs le soir à Wembley, lieu de la finale de l'Euro 2020 qui opposait les Trois Lions (surnom de la sélection anglaise) à l'Italie. Kate avait pour voisins de tribune son mari, le prince William, et leur fils aîné, le prince George (7 ans). Le trio survolté du 8e de finale contre l'Allemagne s'est reformé, espérant revivre les mêmes émotions.

À défaut de porter le maillot de la sélection, Kate Middleton s'était quand même habillée aux couleurs de l'Angleterre ! Un blazer blanc Zara, un t-shirt blanc Ralph Lauren et un jean noir composaient sa tenue. L'épouse du prince William l'avait accessoirisée d'un sac rouge Mulberry et de boucles d'oreilles perlées de la même couleur, conçues par la marque britannique Blaiz et vendus près de 80 euros.

George, lui, était adorable en costume short Polo Ralph Lauren.