Diaporama Camille Lacourt, papa comblé : adorable photo de sa fille Jazz, grande soeur déjà attentionnée

1 / 13 Camille Lacourt, papa comblé : adorable photo de sa fille Jazz, grande soeur déjà attentionnée

2 / 13 Camille Lacourt - Projection du film "Dune" au cinéma Le Grand Rex à Paris. © Veeren/Bestimage

3 / 13 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d'activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d'investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l'Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage

6 / 13 Jérémy Frérot et Camille Lacourt lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d'activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d'investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l'Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage

7 / 13 Camille Lacourt lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d'activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d'investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l'Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage

8 / 13 Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) dans les tribunes lors du match de championnat de Ligue 1 Conforama opposant le Paris Saint-Germain (PSG) aux Girondins de Bordeaux au Parc des Princes à Paris, France, le 23 février 2020. Le PSG a gagné 4-3. © Cyril Moreau/Bestimage

11 / 13 Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010) - Soirée de lancement de "Chez Blue" au club "Boum Boum" situé dans le prestigieux 8eme arrondissement de Paris le 30 janvier 2020. À cette occasion A.Colette a fait dégusté sa vodka " Touché " aux invités. " Chez Blue " est désormais le rendez vous incontournable du jeudi soir ! © Rachid Bellak/Bestimage

12 / 13 Alice Detollenaere, compagne de Camille Lacourt, défile au salon international de la lingerie quelques jours seulement après avoir été opérée d'un cancer du sein - Défilé de mode "The Selection" lors du Salon international de la lingerie à Paris. Le 18 janvier 2020 © Jérémy Melloul / Bestimage