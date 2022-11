Diaporama : Catharina-Amalia des Pays-Bas : Première sortie depuis les menaces, la princesse radieuse et bien entourée

1 / 19 Catharina-Amalia des Pays-Bas : Première sortie depuis les menaces, la princesse radieuse et bien entourée

2 / 19 La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam. © BestImage

3 / 19 La princesse Ariane, La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, La princesse Alexia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

4 / 19 La princesse Catharina-Amalia et Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

5 / 19 La princesse Ariane, La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, La princesse Alexia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

6 / 19 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, La princesse Alexia, La princesse Catharina-Amalia, La princesse Ariane des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

7 / 19 La princesse Catharina-Amalia et Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

8 / 19 La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la princesse Alexia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

9 / 19 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, La princesse Alexia, La princesse Catharina-Amalia, La princesse Ariane des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

10 / 19 La princesse Catharina-Amalia, la reine Maxima des Pays-Bas, La princesse Ariane et la princesse Alexia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

11 / 19 La princesse Alexia des Pays-Bas - Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas entourés de la princesse Catharina-Amalia, la princesse Alexia et la princesse Ariane des Pays-Bas posent lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

12 / 19 La princesse Ariane, La princesse Catharina-Amalia et La princesse Alexia des Pays-Bas - Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas entourés de la princesse Catharina-Amalia, la princesse Alexia et la princesse Ariane des Pays-Bas posent lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

13 / 19 La princesse Catharina-Amalia et Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas pose lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

14 / 19 La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille Royale des Pays-Bas arrive à l'ouverture de la session parlementaire à La Haye, le Prinsjesdag le 20 septembre 2022. © BestImage

15 / 19 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas entourés de la princesse Catharina-Amalia, la princesse Alexia et la princesse Ariane des Pays-Bas posent lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

16 / 19 La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille Royale des Pays-Bas arrive à l'ouverture de la session parlementaire à La Haye, le Prinsjesdag le 20 septembre 2022. © BestImage

17 / 19 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas entourés de la princesse Catharina-Amalia, la princesse Alexia et la princesse Ariane des Pays-Bas posent lors de l'exposition "The Century of Juliana" à la Nouvelle Eglise d'Amsterdam, le 4 novembre 2022. © BestImage

18 / 19 La princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas, Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas - La famille Royale des Pays-Bas arrive à l'ouverture de la session parlementaire à La Haye, le Prinsjesdag le 20 septembre 2022. © BestImage