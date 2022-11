Catharina-Amalia des Pays-Bas : Première sortie depuis les menaces, la princesse radieuse et bien entourée

A voir son sourire, entourée de ses deux soeurs Alexia (17 ans) et Ariane (15 ans), personne n'aurait pu penser que la princesse héritière des Pays-Bas, Catharina Amalia (presque 19 ans) puisse vivre avec la menace d'être tuée par la mafia ! Future reine du pays, la jeune femme aux longs cheveux blonds n'a en effet rien montré lors de sa visite en famille à l'exposition du "Centenaire de Juliana", un événement qui mettait en valeur la vie de son arrière-grand-mère, la reine Juliana, décédée en 2004.

Vêtue d'un tailleur Zara vert bouteille, la princesse avait enfilé ses escarpins Gianvito Rossi et était absolument éclatante, loin de toutes les épreuves vécues ces dernières semaines. Pourtant, elle n'a pas été épargnée : visée par une mafia très puissante dans le pays, qui fait des ravages et n'avait pas hésité à tenter d'assassiner un éminent professeur en pleine rue cet été, la jeune femme avait dû tout quitter de son appartement à Amsterdam pour réintégrer les appartements privés du Palais, non loin de ses parents, où elle est bien protégée.

Une situation difficile pour la jeune femme, qui avait pris son indépendance depuis quelques mois et allait à la fac toute seule, tout en sortant avec ses amies comme quelqu'un de lambda. Heureusement, la menace semble désormais s'éloigner, lui permettant de reprendre sa vie comme avant.

Une fratrie pleine de caractère aux Pays-Bas !

En même temps, il faut dire que la jeune femme ne semble pas être du genre à s'effondrer : dotée d'un fort caractère, elle saurait parfaitement ce qu'elle veut et avait par exemple refusé la rente dédiée aux familles royales, expliquant qu'elle ne l'accepterait que lorsqu'elle serait vraiment utile à la famille royale et à son pays.

Ses soeurs, quant à elles, sont encore bien plus discrètes, grandissant tranquillement entre les murs du palais, mais lui ressemblent de plus en plus, notamment la plus jeune Ariane, qui avait choisi une veste à carreaux noire et blanche et qui semblait très fière de poser en famille, avec le souverain et la reine Maxima, elle qu'on voit rarement dans ce genre d'occasions.

Alexia, quant à elle, était la plus effacée, dans sa veste grise mais a également posé fièrement avec son papa, le roi Willem-Alexander très protecteur. Il faut dire qu'elle aussi a quitté le nid : depuis deux ans désormais, la jeune fille étudie au Pays de Galles... dans le même pensionnat que la princesse héritière Leonor d'Espagne !