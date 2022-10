Diaporama : Charlene de Monaco encore plus blonde : nouvelle couleur de cheveux pour une apparition touchante

La princesse Charlène de Monaco lors de la conférence de présentation des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III de Monaco au Palais de Monaco, le 28 septembre 2022. La Princesse Stéphanie sera en charge, avec le Prince Albert II, des événements qui se dérouleront en 2023. De nombreuses personnalités monégasques font également partie du comité d'organisation. © Olivier Huitel/Pool Restreint Monaco/Bestimage Presentation Conference of the centenary celebrations of the birth of Prince Rainier III of Monaco at the Monaco Palace. Princess Stéphanie will be in charge, with Prince Albert II, of the events that will take place in 2023. Many Monegasque personalities are also part of the organising committee. © Purepeople BestImage

