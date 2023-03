Diaporama : Charles III en danger à Paris ? Le roi se prépare à une visite en France sous tension

1 / 25 Charles III en danger à Paris ? Le roi se prépare à une visite en France sous tension

2 / 25 La visite du roi Charles III en France s'annonce sous haute tension. Le roi Charles III d'Angleterre - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 25 Le roi doit rencontrer Emmanuel Macron entre le 26 et le 29 mars. Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles accueillent le président de la République française Emmanuel Macron dans la maison royale Clarence House, pour la commémoration du 80ème anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle à Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2010. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 25 Mais les manifestations contre la réforme des retraites se multiplient, créant un climat tendu. Illustrations des manifestations contre la réforme des retraites, imposée par le biais du 49.3 à l'Assemblée Nationale, et qui n'a donc pas fait l'objet d'un vote des députés. Paris, le 18 mars 2023. © BestImage, Lionel Urman / Panoramic / Bestimage

5 / 25 Et c'est notamment une visite en compagnie du couple présidentiel qui fait le plus de bruit Le président français Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron - Les chefs d'Etats et les invités arrivent à la réception donnée par le roi d'Angleterre à Buckingham Palace, à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II d'Angleterre, le 18 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 25 Tout le monde crait donc de grosses tensions. Illustrations des manifestations contre la réforme des retraites, imposée par le biais du 49.3 à l'Assemblée Nationale, et qui n'a donc pas fait l'objet d'un vote des députés. Paris, le 18 mars 2023. © BestImage, Lionel Urman / Panoramic / Bestimage

7 / 25 Après la France, le souverain se rendra en Allemagne. Le roi Charles III d'Angleterre, rend visite aux membres de la communauté soudanaise à Londres, le 15 mars 2023, à l'occasion du 20ème anniversaire du conflit au Darfour. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre, rend visite aux membres de la communauté soudanaise à Londres, le 15 mars 2023, à l'occasion du 20ème anniversaire du conflit au Darfour. © BestImage, Agence / Bestimage

9 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre, rend visite aux membres de la communauté soudanaise à Londres, le 15 mars 2023, à l'occasion du 20ème anniversaire du conflit au Darfour. © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre, rend visite aux membres de la communauté soudanaise à Londres, le 15 mars 2023, à l'occasion du 20ème anniversaire du conflit au Darfour. © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre, reçoit la présidente des Samoa, Fiame Naomi Mata'afa, lors d'une audience au palais de Buckingham, à Londres, Royaume Uni, le 14 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

12 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre - La famille royale britannique à la sortie du service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres le 13 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

13 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre - La famille royale britannique à la sortie du service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres le 13 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

14 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 13 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

15 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre and the Queen Consort - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 13 mars 2023. Annual Commonwealth Day Service at Westminster Abbey in London. Picture date: Monday March 13, 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

16 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre and the Queen Consort - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 13 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

17 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre, lors d'une présentation d'adresses loyales par les corps privilégiés au palais de Buckingham à Londres, en présence de Menzies Campbell, le Lord Campbell de Pittenweem et chancelier de l'Université de St. Andrews. Le 9 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre, lors d'une visite à l'Agence de la santé animale et végétale à Addlestone, Surrey, Royaume Uni, le 9 mars 2023, pour en savoir plus sur le travail de l'agence dans la protection de la santé des animaux, des plantes et des abeilles et la réduction du risque de menaces nouvelles et émergentes. © BestImage, Agence / Bestimage

19 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 13 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

20 / 25 Le roi Charles III d'Angleterre - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 13 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

21 / 25 Le président français Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron - Les chefs d'Etats et les invités arrivent à la réception donnée par le roi d'Angleterre à Buckingham Palace, à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II d'Angleterre, le 18 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

22 / 25 Illustrations des manifestations contre la réforme des retraites, imposée par le biais du 49.3 à l'Assemblée Nationale, et qui n'a donc pas fait l'objet d'un vote des députés. Paris, le 18 mars 2023. Illustrations of the demonstrations against the pension reform, imposed through 49.3 in the National Assembly, and which was therefore not the subject of a vote by the deputies. Paris, March 18, 2023. © BestImage

23 / 25 Illustrations des manifestations contre la réforme des retraites, imposée par le biais du 49.3 à l'Assemblée Nationale, et qui n'a donc pas fait l'objet d'un vote des députés. Paris, le 18 mars 2023. Illustrations of the demonstrations against the pension reform, imposed through 49.3 in the National Assembly, and which was therefore not the subject of a vote by the deputies. Paris, March 18, 2023. © BestImage

24 / 25 Illustrations des manifestations contre la réforme des retraites, imposée par le biais du 49.3 à l'Assemblée Nationale, et qui n'a donc pas fait l'objet d'un vote des députés. Paris, le 18 mars 2023. Illustrations of the demonstrations against the pension reform, imposed through 49.3 in the National Assembly, and which was therefore not the subject of a vote by the deputies. Paris, March 18, 2023. © BestImage