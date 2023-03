Charles III en danger à Paris ? Le roi se prépare à une visite en France sous tension

C'est une première visite importante qui pourrait capoter : pour son premier voyage à l'étranger en tant que roi, Charles III avait décidé de passer la Manche pour profiter de plusieurs jours en France. Une visite qui commencera dimanche et pour laquelle il sera accompagné, bien sûr, de la reine Camilla, et lors de laquelle il devait notamment assister à un superbe dîner à Versailles en compagnie d'Emmanuel Macron et de sa femme, ou encore rendre hommage au Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe.

Mais cette visite à Paris va peut-être tourner court : en effet, depuis une semaine et le passage en force de l'exécutif à l'Assemblée Nationale sur la réforme des retraites, les manifestations se multiplient dans la France entière et sont parfois particulièrement tendues. De nombreuses poubelles, des Vélibs ou encore des abribus ont ainsi brûlé depuis plusieurs jours, et au vu de la "journée noire" organisée ce jeudi, les choses ne devraient pas aller en s'améliorant.

De quoi inquiéter les Britanniques, qui ont déclaré, selon les médias locaux, que si rien n'avait été annulé pour le moment, la sécurité "garde un oeil très attentif" sur la situation. Si la France a bien sûr assuré ses voisins sur une "venue ultra-sécurisée", de nombreux proches du pouvoir cités par nos confrères de Gala, auraient peur qu'un "mouvement de foule dégénère".

Un dîner polémique et une visite à Bordeaux déjà tendue

Pire encore : d'autres critiqueraient le dîner à Versailles, qui doit se dérouler ce lundi. Et on imagine effectivement que les manifestants ne se priveront pas de se rendre en banlieue parisienne pour manifester devant l'immense château... En tout cas, si toutes les questions sont aujourd'hui ouvertes, le sujet délicat est très surveillé par les deux pays.

Si tout se passe comme prévu, le roi Charles devrait ensuite quitter Paris pour profiter de la région bordelaise, de ses nombreux charmes mais également d'une visite sur les lieux des grands incendies de l'été dernier. Le souverain s'y était déjà rendu il y a de nombreuses années, tout comme sa mère, la reine Elizabeth, très amatrice de la région. Mais là encore, les grévistes et les manifestants devraient se faire entendre et ont déjà prévu plusieurs actions.

Après cette visite, Charles III devrait se rendre en Allemagne pour quelques jours puis rentrer à Londres où son couronnement se prépare activement et se déroulera le 6 mai, en présence d'autres têtes couronnées comme le prince Albert de Monaco et sa femme Charlène.