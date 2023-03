George de Galles : "Trop de pression" pour le couronnement de Charles III ? Kate et William en désaccord

Depuis sa naissance, il a été plutôt préservé : s'il accompagne de plus en plus ses parents lors de sorties officielles, George de Galles (9 ans) vit une enfance presque normale, entourée de ses amis, de ses frères et soeurs et bien sûr, de ses parents, Kate Middleton et le prince William. Mais le 6 mai prochain, les choses vont changer pour lui. Pour la première fois, le futur roi du Royaume-Uni sera mis à l'honneur en solo, sous les yeux du monde entier.

En effet, les médias britanniques ont révélé il y a peu qu'en tant qu'héritier, il aurait un rôle particulier lors du couronnement du roi Charles III, son grand-père. Mais lequel ? Pour le moment, rien n'a été révélé mais il semblerait que cela ait déjà créé "des désaccords" entre Buckingham Palace et le prince et la princesse de Galles : en effet, les parents du jeune garçon auraient demandé à ce que leur fils ne soit pas trop "surexposé", craignant "trop de pression" sur ses jeunes épaules.

Kate Middleton et son mari auraient notamment estimé que cela pourrait "trop" pour lui, selon Tom Quinn, un expert royal cité par le Mirror. Il faut dire que leur fils aîné est encore jeune, puisqu'il n'aura 10 ans que l'été prochain, bien plus jeunes que les petits-enfants de la reine Camilla (Lola, 15 ans, Eliza, 14 ans, Gus et Louis, 13 ans, et Frederick, 12 ans), qui devraient eux aussi être présents pour leur grand-mère.

Charlotte et Louis également présents

De plus, c'est la première fois que le petit garçon ne pourra pas compter dans ce genre d'événement sur sa soeur cadette, Charlotte, avec qui il avait notamment partagé le difficile moment des funérailles d'Elizabeth II. Un véritable casse-tête, donc, pour les organisateurs, surtout que le prince William ne lâchera sans doute pas : lui-même souvent exposé à la foule lorsqu'il était enfant, il sait ce qui est difficile à subir pour un garçon aussi jeune que George.

Heureusement pour lui, ses frères et soeurs seront tout de même présents pour le reste de la journée : la présence de Charlotte et Louis (qui seront âgés à ce moment-là de 8 et 5 ans) a été confirmée ce week-end par la presse britannique, qui précise que les trois enfants seront ensemble dans la procession qui suivra Charles III.

En revanche, la venue d'Archie et Lilibet, les enfants du prince Harry, est encore très peu probable : très discrets, les deux bambins de presque 4 et 2 ans, n'ont jamais participé à une cérémonie comme celle-ci et devraient s'ennuyer sévère... mais la famille royale est pleine de surprises !