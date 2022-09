Charlotte et George aux funérailles d'Elizabeth II : leur présence qui fait tant parler justifiée par une experte

L'inhumation d'Elizabeth II dans la chapelle de son château de Windsor ce 19 septembre 2022 a clos dix jours intenses consacrés au deuil de celle qui a régné soixante-dix ans sur le Royaume-Uni. Ses funérailles d'état ont été vues par quatre milliards de téléspectateurs à travers le monde, autant de personnes qui ont observé George et Charlotte, deux des trois enfants du prince William et de son épouse Kate. Agés respectivement de 9 ans et 7 ans, ils ont assisté à un événement à la fois familial et historique, une décision qui a été longuement réfléchie par leurs parents. La raison de ce choix délicat ? Une experte de Hello! Magazine, Emily Nash, donne son point de vue précis.

Le fait que George et Charlotte, préservés dans un premier temps de toutes les cérémonies liées au deuil de leur illustre aïeule, aient assisté à ses obsèques nationales, cela a une explication. L'experte de Hello! Magazine le justifie ainsi : "Je pense que la décision de William et Kate de venir avec George et Charlotte avait pour but de leur permettre de rendre hommage à leur arrière-grand-mère en tant que membres de sa famille et en tant qu'arrière-petits-enfants aimés et dont elle était très fière. Mais cela envoie aussi un message d'unité et de continuité, ce qui est très important dans la monarchie. C'était une façon de mettre l'accent sur la lignée, montrer le roi, son héritier, le prince William et le prince George, qui est désormais second dans la succession vers le trône."

Des parents très concernés

"Je pense que William et Kate ont réfléchi longtemps à propos de cela, ils étaient manifestement très concernés par le respect de l'intimité de leurs enfants. Le prince William, ayant traversé lui-même les funérailles de sa propre mère à un jeune âge et connaissant ainsi toutes les difficultés que cela a pu provoqué pour lui et son frère, a fait très attention à tout cela avec sa décision," ajoute Emily Nash. Lady Diana est décédée en 1997 alors que le prince William avait 15 ans, une tragédie brutale et traumatisante pour ses enfants et le monde entier, à distinguer de la disparition naturelle d'Elizabeth II au crépuscule de sa vie et de son immense règne.

C'est ainsi que William et Kate ont fait participer leurs enfants aux funérailles, mais en choisissant de les accompagner. En effet, la spécialiste souligne que l'ordre protocolaire aurait voulu que les enfants soient placés derrière leurs parents, mais ils ont marché tous les quatre ensemble, une façon pour Kate et William de les protéger dans ce moment difficile.

Quant au dernier de la fratrie, Louis, 4 ans, il n'a pas été présent, en raison probablement de son jeune âge. "J'imagine qu'on s'est très bien occupé de lui, peut-être par la nounou que le prince et la princesse de Galles ont depuis de longues années. Je ne pense pas qu'il ait regardé la cérémonie", explique l'experte. Difficile selon elle d'expliquer l'événement, notamment si les parents ne sont pas là pour répondre aux questions de l'enfant.

Des enfants impressionnants

George et Charlotte ont suscité de nombreuses observations, mais il est flagrant de noter à quel point et tout au long de l'événement, ils ont impressionné par leur sagesse. À 9 ans, George, qui a une grosse pression sur ses épaules en tant qu'héritier, était impeccable dans son costume bleu. Il a été épaulé par sa petite soeur qui lui a donné des conseils sur la révérence à faire devant le cercueil de leur "Gan Gan", comme ils la surnomment tendrement. La fillette, affublée d'un beau chapeau et d'une broche en l'honneur de la reine, a fait couler de l'encre quant à d'hypothétiques larmes d'émotion, qui s'avèreraient être en vérité un simple inconfort oculaire.

Interrogée lors de sa venue à Sandringham, Kate Middleton avait confié devant la presse et la foule comment ses enfants géraient cette période délicate, expliquant qu'ils allaient bien et que l'aîné George comprenait la douloureuse perte de son arrière-grand-mère. Elle est décédée le premier jour d'école des trois enfants, scolarisé depuis cette année au sein du prestigieux établissement Lambrook, depuis que la famille a déménagé à Adelaide Cottage, non loin du château de Windsor et de la chapelle dans laquelle repose pour l'éternité Sa Majesté.