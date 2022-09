Diaporama : Charlotte et George aux funérailles d'Elizabeth II : leur présence qui fait tant parler justifiée par une experte

Charlotte et George aux funérailles d'Elizabeth II : leur présence qui fait tant parler justifiée par une experte

Le prince William et la princesse Kate ont décidé de venir avec George et Charlotte aux obsèques d'Elizabeth II. Une décision délicate et mûrement réfléchie par des parents aussi concernés par leurs enfants que par leurs devoirs royaux. Le 19 septembre 2022.