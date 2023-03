Diaporama : George de Galles : "Trop de pression" pour le couronnement de Charles III ? Kate et William en désaccord

6 / 28

C'est pour cela que ses parents veillent sur lui avec attention. Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, et leurs enfants, le prince George de Galles, et la princesse Charlotte de Galles, arrivent pour le "Together at Christmas" Carol Service à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume uni, le 15 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage