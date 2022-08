"Il y a de la fumée partout" : Capucine Anav proche des incendies, "air irrespirable" et vive inquiétude

Les incendies font rage actuellement en Gironde. Près de 6 800 hectares de forêt de pins étaient partis en fumée ce jeudi matin et malheureusement, les pompiers ont toujours beaucoup de travail car les feux se poursuivent. Une situation qui inquiète Capucine Anav comme elle l'a dévoilé en story Instagram.

La jeune femme de 31 ans, qui est actuellement enceinte de son premier enfant (fruit de ses amours avec Victor), profitait de ses vacances sur la presqu'île du Cap Ferret. Mercredi, elle partageait des images d'elle à la plage, en train de manger une gaufre. Les internautes ont aussi pu la voir jouer au Puissance 4 avec l'une de ses proches ou profiter d'un moment de détente grâce à un drainage lymphatique pour soulager sa rétention d'eau. Mais ce jeudi 11 août 2022, Capucine Anav est inquiète. Comme tous les habitants de la région, elle a découvert ce matin un ciel rempli de fumée, provenant de l'incendie d'Hostens (une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde).

"Regardez le ciel à cause des incendies. On sent une odeur ici, c'est compliqué. Il y a de la fumée de partout aujourd'hui, ce n'est pas rassurant", a-t-elle confié sur Snapchat en partageant une vidéo du ciel. Et alors qu'elle était en plein massage, elle a écrit : "Avec les incendies dehors, c'est irrespirable." Sur Instagram, elle a partagé des images de BFMTV évoquant les incendies et a ajouté un émoji qui pleure. Puis, elle a de nouveau filmé l'extérieur et a précisé en légende : "On va peut-être devoir évacuer." "J'espère que ça va aller punaise", a-t-elle ajouté de vive voix.

Pour l'heure, Capucine Anav n'a pas encore donné de ses nouvelles à la suite de ces stories inquiétantes. Nul doute que l'ancienne candidate de télé-réalité tiendra sa communauté informée dès qu'elle en saura plus sur le sujet. "Renseignements pris auprès des pompiers et de la police municipale, aucun départ de feu n'est constaté pour le moment", indiquait en tout cas la mairie à nos confrères de Sud Ouest vers 11h.