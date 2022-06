Capucine Anav enceinte : qui est Victor, le père de son bébé ?

C'est la bonne nouvelle du jour ! Capucine Anav est enceinte de son premier enfant, a indiqué Public. La comédienne deviendra donc maman pour la première fois à 31 ans, l'arrivée de bébé étant prévue pour la fin de l'année. En attendant de voir son ventre s'arrondir de plus en plus, Capucine Anav savoure son bonheur avec Victor Dumas, le futur papa qui partage sa vie depuis deux ans. Qui est-il ?

Âgé de 29 ans, Victor Dumas est entrepreneur et conseiller en gestion de patrimoine. Après avoir étudié à l'IDRAC, école de commerce réputée, il fait ses armes chez Predictis, entreprise spécialisée dans l'accompagnement de projets financiers. Depuis 2019, il est même devenu actionnaire du Groupe Premium qui gère la société. Tout comme sa chérie Capucine Anav, Victor Dumas adore voyager et découvrir des paysages de rêve.

C'est d'ailleurs lors de l'un de leurs séjours paradisiaques passé aux Maldives qu'il a posé le genou à terre : "Il voulait initialement me faire sa demande dans le désert à Dubaï, où nous avons déjà séjourné, car il savait que c'était un endroit où je ne risquais pas de suspecter quoi que ce soit. Mais il a dû revoir ses plans au dernier moment, et il a finalement posé un genou à terre aux Maldives. Et je suis très heureuse que cela soit l'endroit où ce moment a eu lieu, car c'était magique" déclarait Capucine Anav à Paris Match.

Son histoire d'amour avec Victor a débuté en 2020. À l'époque, la comédienne ne se doute alors pas que cet ami d'enfance, perdu de vue et retrouvé dans les allées d'un supermarché, est en réalité l'homme de sa vie : "En conversant, nous nous sommes rendus compte que nous habitions dans le même immeuble parisien. C'était fou. Mais à l'époque, j'étais encore dans une autre relation. Puis, cinq mois plus tard, le confinement est arrivé. Je commençais à ce moment-là à remettre en question mon histoire sentimentale. Un soir, pour me changer les idées, j'ai retrouvé Victor et son frère pour une soirée jeux de société. Et là, cela a été une évidence, le coup de foudre."

Deux ans après ces retrouvailles décisives, Capucine Anav et Victor Dumas sont bel et bien certains de leurs sentiments et de vouloir construire leur vie à deux. D'ici 6 mois, ils deviendront parents pour la première fois. Le sexe du bébé n'est pas encore connu mais une chose est sûre, ce premier enfant aura le privilège d'assister au mariage de ses parents. Une cérémonie qui s'annonce d'ores et déjà grandiose : "Peut-être qu'on trouvera un endroit dans le sud ou ailleurs, on réfléchit. Et il y aura bien 300 ou 400 invités ! C'est un moment qui n'arrivera qu'une seule fois dans nos vies et auquel je songe depuis toute petite. Je veux la panoplie de princesse, la même robe que Kate Middleton, la totale." On a hâte de voir le résultat !