Capucine Anav future maman : elle est enceinte de son premier enfant !

La vie de Capucine Anav et son chéri Victor va prendre un tout autre tournant dans quelques mois. Comme le révèle le magazine Public ce vendredi 17 juin, la comédienne de 31 ans est enceinte de son premier enfant, un bébé attendu pour la fin de l'année. En séjour à Marrakech avec son amoureux Victor, le courtier en assurance qui partage sa vie depuis deux ans, la jolie brune a dévoilé ses formes de future maman. Le ventre bien rebondi mais surtout le sourire jusqu'aux oreilles, Capucine Anav réalise enfin le rêve qu'elle s'est tant plu à imaginer, non sans quelques difficultés.

En février dernier, dans une interview accordée au magazine Paris Match, Capucine Anav n'a pas caché qu'avoir un enfant leur demandait bien plus de patience que prévu avec Victor : "Cela fait un an que l'on essaye de concevoir. Malheureusement, c'est un chemin compliqué et parsemé d'embûches, déclarait-elle. Nous avons eu des rendez-vous médicaux pour réaliser tous les examens nécessaires, et tout va bien. C'est frustrant et parfois difficile émotionnellement, et j'espère que nous y parviendrons." L'espoir fait vivre et elle a eu raison d'y croire !

A la fin de l'année, Capucine Anav deviendra donc maman pour la première fois. Un rôle qu'elle prépare discrètement depuis des années. Elle qui veut éduquer ses enfants dans "la bienveillance" refuse, par exemple, de leur transmettre son stress : "Je ne veux pas leur transmettre mon anxiété. Le monde dans lequel on vit est déjà bien difficile, il ne faut pas en rajouter." Le travail attendra aussi : "Lorsque je deviendrai maman, je prendrai une courte pause pour me consacrer à ma famille. J'aurais attendu ça toute ma vie, alors j'en profiterai au maximum."