Diaporama : Capucine Anav future maman : elle est enceinte de son premier enfant !

1 / 21 Capucine Anav future maman : elle est enceinte de son premier enfant !

2 / 21 Exclusif - Capucine Anav - Enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste Week-end (TPMP), spéciale 12 ans", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage





3 / 21 Capucine Anav - Avant-première du film "Ténor" au Cinema Pathé Wepler à Paris le 2 mai 2022. © Veeren/Bestimage

4 / 21 Capucine Anav et Victor

5 / 21 Capucine Anav - Avant-Première du film "Aline" au Grand Rex à Paris le 25 octobre 2021. © Veeren/Bestimage

6 / 21 Capucine Anav - Inauguration de la salle de projection privée et éphémère Amazon Prime Video Club, dont l'accès est entièrement gratuit, place de La Madeleine à Paris. Le 9 décembre 2021 © Veeren / Bestimage

7 / 21 Capucine Anav et Victor

8 / 21 Couverture du magazine Public du vendredi 17 juin 2022

9 / 21 Exclusif - Capucine Anav - Déjeuner du Chinese Business Club à Paris, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le 7 mars 2022 © Rachid Bellak / Bestimage





10 / 21 Capucine Anav - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage





11 / 21 Roland Garros 2021 : Capucine Anav au village lors des internationaux de France de tennis le 2 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage





12 / 21 Capucine Anav lors du déjeuner du Chinese Business Club en l'honneur du publicitaire J.Seguela au restaurant de l'hôtel du Collectionneur à Paris, France, le 16 décembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

13 / 21 Capucine Anav lors du déjeuner d'affaires "Edition Spéciale Femmes" de la 5ème édition du Chinese Business Club à l'occasion de la journée internationales des droits des femmes au Pavillon Cambon Potel et Chabot, à Paris, France, le 9 mars 2020. M.Bellucci a été élue "Femme de l'Année 2020". Le Chinese Business Club, créé à Paris par H.Parisot a pour vocation de développer et renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France et de multiplier les investissements bilatéraux.La plupart des sociétés chinoises sont présentes aux déjeuners officiels du Chinese Business Club. Tous les secteurs d'activités sont concernés: univers du luxe, agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, aéronautique, industrie lourde, tourisme, ... Sont également présents des ambassadeurs de pays africains et européens, des fonds d'investissements chinois, des agences réceptives spécialisées dans les riches touristes asiatiques en France, des diplomates et de nombreux conseillers du Consulat et de l'Ambassadeur de Chine. Par son influence, le Chinese Business Club joue depuis sa création en 2012 un rôle décideur majeur dans la coopération économique franco-chinoise. © Rachid Bellak/Bestimage





14 / 21 Capucine Anav - Inauguration de la salle de projection privée et éphémère Amazon Prime Video Club, dont l'accès est entièrement gratuit, place de La Madeleine à Paris. Le 9 décembre 2021 © Veeren / Bestimage

15 / 21 Capucine Anav - Déjeuner du Chinese Business Club en l'honneur de l'ancien président N.Sarkozy au restaurant de l'hôtel The Westin Paris Vendôme à Paris, France, le 8 novembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage





16 / 21 Capucine Anav - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. La fondatrice espagnole Maria Bravo réunit à Paris pour célébrer la 10ème édition anniversaire du Global Gift Gala : Eva Longoria, Gims, Amaury Nolasco et le philantropreneur Tural Mammadov La soirée de Gala se tient au légendaire Four Seasons Hotel George V le 30 octobre 2021 María Bravo, fondatrice et présidente du Global Gift Gala, continue sa quête de records à la recherche d'un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire et dans lequel, les hauts profils de la société aident inconditionnellement les plus vulnérables. Pour cette dixième édition du Global Gift Gala, une marraine d'exception, l'actrice, réalisatrice et activiste nord-américaine internationalement reconnue, Eva Longoria. Un parrain engagé, Gims, ambassadeur de la nouvelle marque de café haut de gamme Lingui Yo, associée au Gala pour cet anniversaire, valorisant les valeurs communes entre la marque et le Global Gift Gala : respect de l'environnement et engagement fort sur le plan humanitaire en Afrique notamment. C'est comme ambassadeur de Lingui Yo et parrain de Global Gift Gala que Gims souhaite entre autres " financer l'éducation des jeunes en Afrique et l'accès à l'eau potable. Valoriser la production et le savoir-faire local ainsi que toutes les filières d'excellences africaines " dixit Gims. D'autres visages les plus connus de la scène internationale de la solidarité sont également présents : Chenoa, Amy Jackson, Amaury Nolasco, Gary Dourdan et le philantropreneur Tural Mammadov. La chanteuse Chenoa se verra également remettre l'Award du Global Gift Women Empowerment. À propos du Global Gift Gala : C'est l'événement philanthropique international et annuel qui propose une vente aux enchères en direct avec des expériences uniques que " l'argent ne peut pas acheter " ainsi que la présence de personnalités nationales et internationales, avec des performances en direct des artistes les plus admirés. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage

17 / 21 Capucine Anav - Avant-Première du film "Aline" au Grand Rex à Paris le 25 octobre 2021. © Veeren/Bestimage

18 / 21 Exclusif - Capucine Anav - Filage de la pièce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 25 septembre 2021. Pièce qui se joue dès le 28 septembre 2021 et pour 90 représentations. Après plus de dix ans, Line et Lise découvrent que Philippe est le mari de l'une et l'amant de l'autre. Elles en parlent toutes les deux dans un réflexe de solidarité féminine, et décident ensemble de lui faire comprendre qu'il n'a plus à choisir puisqu'elles veulent le quitter. Mais avant de se séparer de leur mari et amant, désireuses de découvrir ce qu'il peut bien offrir à l'autre qu'elles n'ont pas, elles décident d'exiger ces faveurs inconnues. Voici Philippe contraint d'effectuer un Switch pour les satisfaire. Mais ce que peut supporter une femme ne convient pas forcément à une maîtresse et les ardeurs consacrées à une maîtresse peuvent devenir un fardeau pour une femme. C'est l'expérience harassante qu'elles vont subir toutes les deux avec la volonté farouche de Philippe de garder l'une et l'autre. Mais cette expérience n'a qu'un temps et après être revenues à la raison, elles décident chacune de reprendre leur place au plus grand soulagement de Philippe qui pense avoir gagné la partie... Sans le savoir il se prépare à des jours difficiles ! © Veeren / Bestimage





19 / 21 Exclusif -Capucine Anav - Filage de la piéce de théâtre " Le Switch" au théâtre Edgar à Paris le 10 septembre 2021. Pièce qui se joue dès le 28 septembre 2021 et pour 90 représentations. Après plus de dix ans, Line et Lise découvrent que Philippe est le mari de l'une et l'amant de l'autre. Elles en parlent toutes les deux dans un réflexe de solidarité féminine, et décident ensemble de lui faire comprendre qu'il n'a plus à choisir puisqu'elles veulent le quitter. Mais avant de se séparer de leur mari et amant, désireuses de découvrir ce qu'il peut bien offrir à l'autre qu'elles n'ont pas, elles décident d'exiger ces faveurs inconnues. Voici Philippe contraint d'effectuer un Switch pour les satisfaire. Mais ce que peut supporter une femme ne convient pas forcément à une maîtresse et les ardeurs consacrées à une maîtresse peuvent devenir un fardeau pour une femme. C'est l'expérience harassante qu'elles vont subir toutes les deux avec la volonté farouche de Philippe de garder l'une et l'autre. Mais cette expérience n'a qu'un temps et après être revenues à la raison, elles décident chacune de reprendre leur place au plus grand soulagement de Philippe qui pense avoir gagné la partie... Sans le savoir il se prépare à des jours difficiles ! © Veeren / Bestimage





20 / 21 Capucine Anav - Projection du film "Dune" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 6 septembre 2021. © Veeren/Bestimage