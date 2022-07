Capucine Anav, enceinte, a "vécu 3 mois dans la crainte" : cette terrible phrase qui l'a bouleversée

La future maman Capucine Anav est actuellement enceinte de son premier enfant, un bébé fruit de son histoire d'amour avec son compagnon Victor. Alors qu'elle en est à 20 semaines, elle connait le sexe du bébé. Sur Instagram, jeudi 28 juillet 2022, elle a mis ses abonnés au challenge de découvrir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et elle a relaté comment se sont passés ces derniers mois.

"BOY or GIRL ?? Commente pour donner ton avis...", a écrit Capucine Anav en photo d'un test de grossesse dévoilant qu'elle est enceinte. Certains abonnés ont déjà trouvé la bonne réponse car une vidéo avait fuité la veille sur un autre compte Instagram mais la jeune femme n'a rien confirmé personnellement pour le moment... L'ex-candidate de Secret Story et Les Anges de la télé réalité a aussi voulu s'exprimer plus intimement sur comment elle traverse cette grossesse. Se replongeant au jour où elle a appris qu'elle était bel et bien enceinte, elle raconte : "Ce jour là a été l'un des jours les plus merveilleux de ma vie, jusqu'à ce qu'on me dise : 'Mademoiselle, ne vous emballez pas, 30% des femmes perdent le foetus avant les 3 mois de grossesse...' Je n'ai donc pas pu profiter pleinement de ce moment si magique, c'est ce qu'on appelle vivre un ascenseur émotionnel. J'ai vécu pendant 3 mois dans la crainte que tout s'arrête du jour au lendemain ... Et de devoir repartir à 0."