Charles III en France avec Camilla : dîner d'Etat, dégustation de vin... tout le programme très chargé officialisé

Charles III et Camilla auront droit à un dîner d'Etat en leur honneur organisé au château de Versailles au lendemain de leur arrivée. Ils auront également droit à une cérémonie à l'Arc de Triomphe et un entretien au palais de l'Élysée. Le roi britannique aura aussi l'opportunité de prendre la parole devant les sénateurs et les députés, d'assister au vernissage d'une exposition au musée du Quai d'Orsay avant de prendre la direction de Bordeaux où le Souverain et la reine Camilla visiteront un vignoble biologique. Un emploi du temps serré qui ne leur fait pas peur d'autant plus que leur dernière visite en France remonte à 2019 dans la ville de Bayeux pour une cérémonie en l'honneur du 75ème anniversaire du débarquement en Normandie.

Charles et Camilla très impatients

Charles et Camilla Parker-Bowles n'ont jamais caché leur côté bon vivant. Les visites sur le sol britannique sont souvent le théâtre de bons moments et de franches parties de rigolade pour le couple. Et autant dire que le roi et sa reine en ont bien besoin en ce moment. Non seulement leur dernière entrevue avec Emmanuel et Brigitte Macron remonte aux funérailles d'Elizabeth II en septembre 2022, mais ils sont aussi bien chahutés par les querelles qui régissent leurs relations avec le prince Harry et Meghan Markle. Cette visite en France devrait donc leur changer les idées avant le grand rendez-vous très attendu du mois de mai !