Diaporama : Charles III en France avec Camilla : dîner d'Etat, dégustation de vin... tout le programme très chargé officialisé

Charles III en France avec Camilla : dîner d'Etat, dégustation de vin... tout le programme très chargé officialisé

Charles III rendra une petite visite à la France à la fin du 26 au 29 mars prochain Le roi Charles III d'Angleterre lors d'une visite sur un site d'entraînement pour les recrues militaires ukrainiennes (Wiltshire). Les recrues y suivent cinq semaines d'entraînement au combat de base par les forces partenaires britanniques et internationales, avant de retourner combattre en Ukraine.

Au côté de son épouse Camilal Parker-Bowles, il se rendra dans la capitale pour s'entretenir notamment avec Emmanuel Macron, qu'il n'a pas revu depuis le mois de septembre 2022 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite sur Brick Lane à Londres, Royaume Uni, le 8 février 2023, pour rencontrer des organismes de bienfaisance et des entreprises au coeur de la communauté bangladaise britannique, et des personnes qui étaient activement impliquées dans le mouvement antiraciste de les années 1960 et 1970.

Le couple présidentiel s'était rendu à Londres à l'époque en marge des funérailles de la reine Elizabeth II Le président français Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron - Les chefs d'Etats et les invités arrivent à la réception donnée par le roi d'Angleterre à Buckingham Palace, à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II d'Angleterre, le 18 septembre 2022.

Le roi Charles marque donc sa toute première visite de Souverain à l'étranger avant même son couronnement prévu le 6 mai. Le roi Charles III d'Angleterre arrive à l'église du Christ la pierre angulaire lors d'une visite à Milton Keynes le 16 février 2023.

Le président français a donc concocté un programme de choc pour le roi et la reine d'Angleterre entre dîner d'Etat au château de Versailles, vernissage d'exposition et visite du musée du quai d'Orsay, cérémonie à l'Arc de Triomphe et entretien au palais de l'Elysée. Charles et Camilla prendront ensuite la direction de Bordeaux pour une visite de vignoble. Emmanuel Macron remet la légion d'honneur à Volodymyr Zelenky (Grand'Croix) - Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky est venu à Paris pour une rencontre avec le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz le 8 février 2023.

Un programme réjouissant qu'ils ont sûrement hâte de vivre ! Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. La reine consort reçoit les les auteurs, les membres du milieu littéraire et les représentants d'organismes d'alphabétisation.

