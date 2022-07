Diaporama : Charlotte Valandrey : Perte de poids extrême, corps décharné... l'enfer de sa greffe

1 / 18 Charlotte Valandrey : Perte de poids extrême, corps décharné... l'enfer de sa greffe

2 / 18 Exclusif - Charlotte Valandrey en concert au bateau théâtre "Le Nez Rouge" à Paris. © Cédric Perrin/Bestimage

3 / 18 Charlotte Valandrey de la série "Demain nous appartient" - Photocall lors du 19ème Festival de la Fiction TV de La Rochelle © Christophe Aubert via Bestimage

4 / 18 Exclusif - Charlotte Valandrey - Enregistrement de l'émission "CS Cohen" sur Radio J à Paris. Le 12 avril 2022 © Jack Tribeca / Bestimage





5 / 18 Exclusif - Charlotte Valandrey - People au photocall du nouveau spectacle Holiday on Ice "Supernova" au Dôme de Paris - Palais des Sports le 27 février 2020. © Marc-Ausset Lacroix/Bestimage

6 / 18 Charlotte Valandrey a fêté son 50ème anniversaire lors de son concert au Zèbre de Belleville à Paris. Le 29 novembre 2018 © Cédric Perrin / Bestimage

7 / 18 Charlotte Valandrey (robe Christophe Guillarmé) - Red défilé pour l'association "Sauvez le coeur des femmes" by Ajila à l'hôtel Marriott à Paris le 16 novembre 2018. " Sauvez le Coeur des Femmes " déroule son tapis rouge à l'occasion du " Red Défilé ". Cet événement incontournable est l'occasion d'inviter des entreprises, des femmes d'influence et les media à se parer de rouge et défiler pour alerter et sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux maladies cardiovasculaires chez la femme. © Christophe Guillarmé via Bestimage

8 / 18 Couverture du magazine "Gala" du mercredi 20 juillet 2022

9 / 18 Charlotte Valandrey lors du photocall de la série "Demain nous appartient" lors du 58ème festival de Télévision de Monté-Carlo à Monaco le 16 juin 2018. © Denis Guignebourg / Bestimage

10 / 18 Charlotte Valandrey - Photocall du déjeuner du Chinese Business Club pour la journée internationale des droits des femmes au Pavillon Cambon à Paris, France, le 8 mars 2018. © Rachid Bellak/Bestimage





11 / 18 Charlotte Valandrey pour "Demain nous appartient" - 20ème anniversaire du Festival des Créations Télévisuelles de Luchon, France, le 9 février 2018. © Patrick Bernard/Bestimage

12 / 18 Charlotte Valandrey - Photocall de la série "Demain nous appartient" lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, France, le 16 septembre 2017. © Patrick Bernard/Bestimage

13 / 18 Charlotte Valandrey lors de la 37ème édition du Salon du livre au parc des expositions, à la porte de Versailles, à Paris, France, le 25 mars 2017. © JLPPA/Bestimage





14 / 18 Charlotte Valandrey lors du 5ème gala de l'association "Les rois du monde" au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés à la salle Wagram à Paris, France, le 27 février 2017. Pour la 5ème année consécutive, Les Rois du Monde organise son gala avec une vente aux enchères, un plateau d'artistes et des interventions de professionnels et médecins, L. Ferrari présente la soirée et P. Cornette de Saint-Cyr mène les enchères.© CVS/Bestimage





15 / 18 Charlotte Valandrey - 11ème cérémonie des Globes de Cristal au Lido à Paris, le 30 janvier 2017. © Rachid Bellak/Bestimage





16 / 18 Charlotte Valandrey - Soirée de présentation du clip du collectif "Seul Ensemble" au profit de la Maison des parents de l'hôpital Margency au Cirque Phénix de Paris le 12 décembre 2016. "SEUL ENSEMBLE" est un collectif de personnalités créé par Lorie Pester et Thierry Martino, Directeur de l'agence de Relations Publiques Successo. Tous deux ont imaginé ce collectif afin de sensibiliser l'opinion publique sur le besoin essentiel de l'enfant malade d'avoir un parent à ses côtés. L'objectif du collectif est de collecter des fonds pour la construction de la Maison des Parents de l'hôpital d'Enfants Margency. Cet établissement croix-rouge française dispose de 106 lits et accueille des enfants venus de toute la France et des DOM TOM. Afin de réunir les fonds nécessaires à la construction de la Maison des Parents, un clip-vidéo réalisé par Julien Seri a été tourné les 2, 3 et 4 novembre 2016 à Malakoff. Ce sera l'occasion de découvrir les visages de Medhi , Esther, Lylian, Léa, Odainga, Lucas et Carla, enfants de l'hôpital Margency qui s'exprimeront face aux personnalités en empruntant les mots de Jean-Jacques Goldman qui a signé le texte du poème baptisé "Malades". https://soutenir.croix-rouge.fr/margency-maison-parents-enfants © Giancarlo Gorassini / Bestimage

17 / 18 Charlotte Valandrey - Soirée du 20ème anniversaire du Buddha Bar à Paris, France, le 22 septembre 2016. © Rachid Bellak/Bestimage