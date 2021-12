Diaporama Chimène Badi amincie et sensuelle en jupe en cuir face à Arielle Dombasle glamour !

37 / 38

Exclusif - Gospel Pour 100 Voix - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent pour les fêtes", diffusée le 22 décembre à 21h05 sur France 3. Pour cette nouvelle grande soirée musicale, France 3 donne une nouvelle fois carte blanche à V.Niclo pour réunir ses amis artistes autour des plus beaux chœurs français. Ensemble, ils reprendront de nombreuses chansons festives dans des versions inédites et quelques-uns des plus beaux chants de Noël. Pour l’occasion, plusieurs générations d’artistes offriront des prestations exceptionnelles en solo ou en duo avec V.Niclo et les chœurs de l’émission. Un show inédit sous le signe du partage et de la convivialité pour profiter en famille des fêtes de fin d’année…

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse