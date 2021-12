Chimène Badi amincie et sensuelle en jupe en cuir face à Arielle Dombasle glamour !

La magie des fêtes de Noël s'installe sur petit écran, et en musique ! Mercredi 22 décembre 2021, dès 21h05, France 3 diffuse son émission 300 Choeurs chantent pour les fêtes. Un programme présenté par Vincent Niclo qui réunit sur le plateau ses amis artistes autour des plus beaux choeurs français. L'occasion pour tous de proposer des chansons festives dans des versions inédites ainsi que quelques prestations exceptionnelles en solo ou en duo avec Vincent Niclo et les choeurs de l'émission. La soirée, placée sous le signe du partage et de la convivialité, donne le ton pour cette belle fin d'année.

Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. En effet, le chanteur et acteur de 46 ans reçoit plusieurs stars, coachs ou ex-coachs de The Voice à l'instar de Florent Pagny, Soprano (venu avec son frère Zakaria), Kendji Girac, Pascal Obispo ou encore Patrick Fiori ! Plusieurs générations de chanteurs se mêlent ainsi, avec Sylvie Vartan, Michel Fugain, Gérard Lenorman, Arielle Dombasle, Angélique Kidjo ou encore la soprano britannique Sarah Brightman. Nolwenn Leroy, Chimène Badi, Nicoletta ou encore Dany Brillant sont également de la partie.

Pour les accompagner, les téléspectateurs retrouveront les artistes du Moulin Rouge et plusieurs groupes de choeurs : Gospel pour 100 voix, le Choeur C4, le Choeur symphonique de Paris, l'Académie internationale de comédie musicale, Sankofa Unit, les Choeurs de France, la chorale du Cours Florent, l'Académie internationale de la danse, Meet & Sing...