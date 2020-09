Arielle Dombasle et Bernard-Henri Lévy, couple assorti à la Mostra de Venise

Princesse Europe est un documentaire de long métrage dont le fil conducteur est la tournée en Europe de Bernard-Henri Lévy avec sa pièce Looking for Europe, effectuée en 2019. "J'ai eu l'idée de faire un film sur les élections européennes [en mai 2019, NDLR]. J'ai eu le sentiment que ces élections pouvaient marquer la fin de l'Europe (...), avait expliqué le producteur François Margolin sur le site de l'Huffington Post, en mai 2019. Aussi, lorsque j'ai appris que Bernard-Henri Levy préparait une tournée à travers l'Europe de sa pièce Looking for Europe, et que cette tournée aurait lieu durant les trois mois qui précédaient les élections, j'ai pensé que l'occasion était inespérée de suivre ainsi un écrivain qui allait défendre une idée, l'idée européenne, que plus grand-monde ne défend, du moins ouvertement."

Cette année à la Mostra, 18 films sont en compétition pour remporter le précieux Lion d'or. Le jury de cette édition est présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett. Le successeur du Joker, récompensé l'an dernier, sera désigné lors de la cérémonie de clôture du festival, le 12 septembre prochain.