Chimène Badi amincie : sa transformation physique en photos

Parmi les commentaires recensés, certains internautes indiquaient à la chanteuse à quel point elle apparaissait "méconnaissable" et qu'elle avait réussi à perdre énormément de poids. D'autres, au contraire, avaient mis en avant l'hypothèse qu'elle serait passée par la case chirurgie esthétique pour avoir une telle silhouette. Une remarque pour laquelle l'interprète du tube Je viens du sud était montée au front : "Laissez les dire", avait-elle expliqué en légende d'une photo publiée sur son compte Instagram, la même année, lassée des critiques.

Connue par les français en 2002 suite à sa participation à Popstars, Chimène Badi affichait à l'époque une silhouette plus pulpeuse. Sauf qu'avec les années, l'artiste s'est affinée. Un sujet sur lequel elle s'est déjà exprimée. Présente dans la comédie musicale Cats (2015), cette dernière avait révélé avoir perdu 35 kilos. Un sujet qu'elle n'aime pas évoquer dans la presse : "C'est trop frustrant d'accorder des interviews et de ne voir sortir que des choses futiles. C'est agaçant que l'on me parle toujours de ma perte de poids... Ça revient sans arrêt. J'ai envie d'exprimer d'autres choses. Les journalistes doivent respecter le fait que j'ai envie de parler uniquement de mon métier", expliquait-elle en avril 2016 à nos confrères de Télé Star.