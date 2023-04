Diaporama : Daft Punk : Le cofondateur du duo et compagnon d'une grande actrice surprend à visage découvert

2 / 18

Grâce à des tubes devenus planétaires comme " Around The World" , " One more time" , " Get Lucky" ou encore " Instant Crush" , les Daft Punk ses sont affirmés au fil des ans, et à partir des années quatre-vingt-dix, comme l'une des références absolues de la musique électro. Daft Punk (Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo) - cinquante-sixième ceremonie des Grammy Awards a Los Angeles. © BestImage, Action Press / Bestimage