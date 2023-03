Diaporama : Damien Thévenot ose un changement physique très visible et crée le débat : vives réactions des internautes

3 / 13

L'animateur s'est fait une place dans le quotidien des Français grâce aux matinales qu'il présente depuis les années 1990, et plus particulièrement grâce à Télématin. Exclusif - Damien Thévenot - Soirée "Télé 7 Jours Summer Party" au restaurant "Monsieur Bleu" à Paris le 14 juin 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage