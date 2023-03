Damien Thévenot ose un changement physique très visible et crée le débat : vives réactions des internautes

Damien Thévenot est bien connu du grand public depuis plusieurs années. L'animateur s'est fait une place dans le quotidien des Français grâce aux matinales qu'il présente depuis les années 1990, et plus particulièrement grâce à Télématin. Une émission qu'il a rejoint en 1999 pour ne plus jamais la quitter. Depuis l'été 2021, il en est d'ailleurs aux commandes avec Maya Lauqué du vendredi au dimanche. La présentation du lundi au jeudi est quant à elle assurée par Julia Vignali et Thomas Sotto.

Et depuis autant d'années, Damien Thévenot n'a presque pas changé ! Incroyable mais vrai, l'animateur n'a en effet pas pris une ride à 50 ans et arbore toujours le même style. Il a donc naturellement créé la surprise mardi 28 mars lorsqu'il a dévoilé un nouveau look sur Instagram, à savoir l'apparition d'une petite barbe sur son visage. "Je sais que ça vous divise. Allez petit sondage... Barbe ? Pas barbe ? Je n'arrive pas à me décider... C'est pour ça que je vous sollicite...", a-t-il légendé pour obtenir l'avis de ses abonnés. Et il avait vu juste avec sa légende, car ces derniers étaient bel et bien divisés par ce changement physique.

Cela vous vieillit...

Il y a ceux qui ont tout de suite validé en le découvrant barbu pour la première fois. "Avec, évidemment !!", "Je préfère avec la barbe", "J'aime bien la petite barbe naissante", "Vous faites moins jeune premier avec votre barbe, moi perso j'adoooore", "J'adore ça vous fait un super look", peut-on lire dans son fil de commentaires. Et il y a ceux qui sont farouchement contre cette idée de modifier son visage. "Pas barbe", "Sans c'est beaucoup mieux", "Sans barbe ! Ne cachez pas votre joli visage", "Sans... cela vous vieillit, vous êtes si charmant sans", "Vous êtes superbe avec une belle peau... pas de barbe s'il vous plaît, et je trouve que les gens qui portent la barbe se cachent derrière", lui a-t-on adressé sans pincettes.