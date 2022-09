Diaporama : Des chiffres et des lettres (France 3) : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard virés, Laurent Romejko leur rend hommage

L'hommage de Laurent Romejko à Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard dans "Des chiffres et des lettres" sur France 3.

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat - Personnalités lors de l'émission "On repeint la Musique" en mai 2012.

Blandine Maire, Stéphane Crosnier - Enregistrement de la première du jeu "Des chiffres et des lettres" à Paris, France, le 14 septembre 2022 qui sera diffusée le samedi 17 septembre. Le jeu "Des chiffres et des lettres" sera diffusé tous les samedis et dimanches sur France 3 à 17h10. © Jack Tribeca/Bestimage