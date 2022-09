Des chiffres et des lettres (France 3) : Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard virés, Laurent Romejko leur rend hommage

Ce samedi 17 septembre 2022 était diffusé un nouveau numéro de l'émission Des chiffres et des lettres qu'on ne présente plus sur France 3. L'émission est désormais diffusée le week-end depuis le 3 septembre dernier et à 17h10. Si Laurent Romejko est toujours aux commandes de ce programme incontournable du service public, il est toutefois accompagné de deux nouveaux coanimateurs : Blandine Maire et Stéphane Crosnier qui remplacent Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard poussés vers la sortie par France Télévisions. Pour les deux nouveaux collaborateurs de l'émission, il s'agissait alors de leur première ce samedi 17 septembre.

Ils ont contribué au succès et à la longévité exceptionnelle de cette émission

Lors de ce nouveau numéro, Laurent Romejko a tenu à saluer ses deux ex-collaborateurs en leur rendant hommage en début d'émission : "Pendant des décennies, Arielle et Bertrand ont apporté cette petite dose quotidienne de connaissance toujours sans prétention, mais également ces astuces de calcul, d'orthographe qui ont permis à la plupart d'entre vous de grandir au fil des ans, d'apprendre également. Ils ont surtout apporté cette bonne humeur collective sur le plateau et cette malice qu'il y avait entre nous. Ils ont bien entendu contribué au succès et à la longévité exceptionnelle de cette émission. Vous l'avez compris, je leur porte beaucoup d'affection. Plusieurs générations de la grande famille Des chiffres et des lettres vous remercient Arielle et Bertrand", a-t-il exprimé avec émotion. Présents dans l'émission depuis 1986 et 1974, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard étaient présents lorsque Laurent Romejko a pris les commandes de l'émission le 30 juin 1992. Il avait alors 28 ans.